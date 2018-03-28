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На Луганщині затримали чиновника з енергокомпанії на чималому хабарі

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Затримано посадовців за хабарництво
Затримано посадовців за хабарництво / Архів Нацполіції України

Поліція та прокуратура затримали керівника районного підрозділу енергокомпанії та директора комерційної структури, які вимагали 210 тисяч гривень хабара.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Під час проведення заходів з протидії хабарництву були виявленні факти корупційної діяльності у сфері енергетики. Посадові особи районної електричної мережі (РЕМ) енергетичної компанії за вирішення питань їхньої компетенції вимагали від громадян гроші. Зокрема, 210 тисяч гривень за безперешкодне укладення договору на підключення до електромережі електропостачання.

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Звинувачених у корупції було затримано під час одержання першого «траншу» у сумі 21 тисячі гривень.

Теги: Новини України Поліція Новини Луганська Корупція Хабар
Джерело: 24 Канал
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