На Дарницкой ТЭЦ продолжается реконструкция газоочистного оборудования

Украинские предприниматели борются за улучшение экологии. На Дарницкой ТЭЦ 4 ООО "Евро-Реконструкция" продолжается модернизация газоочистного оборудования.

В прошлом году был установлен современный электрофильтр благодаря которому объем вредных выбросов в атмосферу уменьшился в десятки раз. Сейчас на предприятии проходят работы по обустройству второго фильтра, в общем к 2021 году их будет пять.

"Этот фильтр имеет эффективность на выходе, концентрация твердых частиц меньше чем 20 мг на метр кубический. Это соответствует европейским нормам, а также соответствует национальному плану сокращения выбросов", – пояснил генеральный директор ООО "Евро-Реконструкция" Вячеслав Селиванов.

Кроме современного фильтра, на предприятии построен и силос сухой золы, в который она попадает после очистки. До конца реконструкции таких сооружений будет 12, что позволит прекратить сброс золы с золоотвала.

"Конструкцией фильтра предусмотрено, что эта зола в сухом виде собирается в бункерах под фильтром, потом сжатым воздухом с помощью системы пневмо-золоудаления транспортируется в силос. В дальнейшем эта сухая зола может быть использована в строительной промышленности", – рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела ООО "Евро-Реконструкция" Андрей Бурдейный.

Внедрение экологических мероприятий без изменения топливной составляющей сохраняет тариф для потребителей одним из самых низких в Украине и в условиях нового рынка электроэнергии, утверждают на предприятии. И уже накопили много тонн угля на новый отопительный сезон.

"Мы используем уголь. И в отличие от предприятий, которые используют исключительно газ, уголь имеет более низкую стоимость и, соответственно, киловатчас и гигакалория имеют низкую себестоимость. Включая эти инвестиции в состав тарифа, тариф остается одним из самых низких в Украине", – отметил генеральный директор ООО "Евро-Реконструкция" Вячеслав Селиванов.

Дарницкая ТЭЦ является старейшей из ныне действующих теплоэлектроцентралей в Киеве. Она производит электрическую и тепловую энергию для почти 300 тысяч потребителей Дарницкого и Днепровского районов. После обновления газоочистного оборудования, на предприятии планируют до 2024 года провести модернизацию всей станции.