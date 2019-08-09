16:54
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      На Дарницькій ТЕЦ триває реконструкція газоочисного обладнання

      Нова тема 43 Читать новость на русском

      Українські підприємці борються за покращення екології. На Дарницькій ТЕЦ 4 ТОВ "Євро-Реконструкція" триває модернізація газоочисного обладнання.

      Минулого року було встановлено сучасний електрофільтр завдяки якому обсяг шкідливих викидів у повітря зменшився в десятки разів. Нині на підприємстві проходять роботи з облаштування другого фільтру, загалом до 2021 року їх буде п'ять.

      "Цей фільтр має ефективність на виході, концентрація твердих частинок менше ніж 20 мг на метр кубічний. Це відповідає європейським нормам, а також відповідає національному плану скорочення викидів", – пояснив генеральний директор ТОВ "Євро-Реконструкція" В'ячеслав Селіванов.

      Окрім сучасного фільтру, на підприємстві збудовано й силос сухої золи, в який вона потрапляє після очищення. До кінця реконструкції таких споруд буде 12, що дозволить припинити скидання золи до золовідвалу.

      "Конструкцією фільтра передбачено, що ця зола в сухому вигляді збирається в бункерах під фільтром, потім стисненим повітрям за допомогою системи пневмо-золовидалення транспортується в силос. Надалі ця суха зола може бути використана в будівельній промисловості", – розповів заступник начальника виробничо-технічного відділу ТОВ "Євро-Реконструкція" Андрій Бурдейний.

      Впровадження екологічних заходів без зміни паливної складової зберігає тариф для споживачів одним з найнижчих в Україні і в умовах нового ринку електроенергії, стверджують на підприємстві. І вже накопичили багато тонн вугілля на новий опалювальний сезон.

      "Ми використовуємо вугілля. І на відміну від підприємств, які використовують виключно газ, вугілля має нижчу вартість і, відповідно, кіловатгодина та гігакалорія мають нижчу собівартість. Включаючи ці інвестиції в склад тарифу, тариф залишається одним з найнижчих в Україні", – зауважив генеральний директор ТОВ "Євро-Реконструкція" В'ячеслав Селіванов.

      Дарницька ТЕЦ є найстаршою з нині діючих теплоелектроцентралей у Києві. Вона виробляє електричну та теплову енергію для майже 300 тисяч споживачів Дарницького та Дніпровського районів. Після оновлення газоочисного обладнання, на підприємстві планують до 2024 року провести модернізацію всієї станції.

      blog_ava
      Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
      сьогодні
      19346
      Теги: Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Оклади нових нардепів: інфографіка
      сьогодні , 16:30 Оклади нових нардепів: інфографіка
      Яніна Ткачук 7103
      Что кроется за жестокими действиями Кремля
      сьогодні , 15:30 Что кроется за жестокими действиями Кремля
      Павло Казарін 470
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1204
      Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      сьогодні , 15:01 Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      Дмитро Снєгирьов 592
      Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      сьогодні , 13:35 Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      Сергій Фурса 757
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук