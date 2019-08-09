На Дарницькій ТЕЦ триває реконструкція газоочисного обладнання

Українські підприємці борються за покращення екології. На Дарницькій ТЕЦ 4 ТОВ "Євро-Реконструкція" триває модернізація газоочисного обладнання.

Минулого року було встановлено сучасний електрофільтр завдяки якому обсяг шкідливих викидів у повітря зменшився в десятки разів. Нині на підприємстві проходять роботи з облаштування другого фільтру, загалом до 2021 року їх буде п'ять.

"Цей фільтр має ефективність на виході, концентрація твердих частинок менше ніж 20 мг на метр кубічний. Це відповідає європейським нормам, а також відповідає національному плану скорочення викидів", – пояснив генеральний директор ТОВ "Євро-Реконструкція" В'ячеслав Селіванов.

Окрім сучасного фільтру, на підприємстві збудовано й силос сухої золи, в який вона потрапляє після очищення. До кінця реконструкції таких споруд буде 12, що дозволить припинити скидання золи до золовідвалу.

"Конструкцією фільтра передбачено, що ця зола в сухому вигляді збирається в бункерах під фільтром, потім стисненим повітрям за допомогою системи пневмо-золовидалення транспортується в силос. Надалі ця суха зола може бути використана в будівельній промисловості", – розповів заступник начальника виробничо-технічного відділу ТОВ "Євро-Реконструкція" Андрій Бурдейний.

Впровадження екологічних заходів без зміни паливної складової зберігає тариф для споживачів одним з найнижчих в Україні і в умовах нового ринку електроенергії, стверджують на підприємстві. І вже накопичили багато тонн вугілля на новий опалювальний сезон.

"Ми використовуємо вугілля. І на відміну від підприємств, які використовують виключно газ, вугілля має нижчу вартість і, відповідно, кіловатгодина та гігакалорія мають нижчу собівартість. Включаючи ці інвестиції в склад тарифу, тариф залишається одним з найнижчих в Україні", – зауважив генеральний директор ТОВ "Євро-Реконструкція" В'ячеслав Селіванов.

Дарницька ТЕЦ є найстаршою з нині діючих теплоелектроцентралей у Києві. Вона виробляє електричну та теплову енергію для майже 300 тисяч споживачів Дарницького та Дніпровського районів. Після оновлення газоочисного обладнання, на підприємстві планують до 2024 року провести модернізацію всієї станції.