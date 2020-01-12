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      На Днепропетровщине полицейские жестоко избили задержанного: детали

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      Полицейским 10 января сообщили о подозрении / пресс-служба ГБР

      Инцидент случился еще летом, в июле 2019 года. Тогда правоохранители в Кривом Роге задержали мужчину по обвинению в краже. Признание в преступлении у него выбивали прямо в кабинете.

      Так, полицейские отбили задержанному левую почку и селезенку. После избиения подозреваемого госпитализировали, медикам пришлось удалить ему эти органы. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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      Там говорят: правоохранителям, которые издевались над мужчиной и жестоко избили его, уже объявили подозрение.

      Сейчас следователи уже подали ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,
      – говорится в сообщении.

      Руководит досудебным расследованием прокуратура Днепропетровской области.

      Санкция инкриминируемой правоохранителям статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Государственное бюро расследований Полиция
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