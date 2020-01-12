На Днепропетровщине полицейские жестоко избили задержанного: детали

Инцидент случился еще летом, в июле 2019 года. Тогда правоохранители в Кривом Роге задержали мужчину по обвинению в краже. Признание в преступлении у него выбивали прямо в кабинете.

Так, полицейские отбили задержанному левую почку и селезенку. После избиения подозреваемого госпитализировали, медикам пришлось удалить ему эти органы. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Там говорят: правоохранителям, которые издевались над мужчиной и жестоко избили его, уже объявили подозрение.

Сейчас следователи уже подали ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,

– говорится в сообщении.

Руководит досудебным расследованием прокуратура Днепропетровской области.

Санкция инкриминируемой правоохранителям статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.