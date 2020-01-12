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      На Дніпропетровщині поліцейські жорстоко побили затриманого: деталі

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      Поліцейським 10 січня повідомили про підозру / пресслужба ДБР

      Інцидент трапився ще влітку, у липні 2019 року. Тоді правоохоронці у Кривому Розі затримали чоловіка за звинуваченням у крадіжці. Зізнання у злочині в нього вибивали просто у кабінеті.

      Так, поліцейські відбили затриманому ліву нирку та селезінку. Після побиття підозрюваного госпіталізували, медикам довелося видалити йому ці органи. Про це інформує пресслужба ДБР.

      Дивіться також: ДБР відкрило справу проти поліцейського через вбивство у Каховці

      Там кажуть: правоохоронцям, які знущалися із чоловіка та жорстоко побили його вже оголосили підозру.

      Наразі слідчі вже подали клопотання про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,
      – мовиться у повідомленні.

      Керує досудовим розслідуванням прокуратура Дніпропетровської області.

      Санкція інкримінованої правоохоронцям статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Поліція Державне бюро розслідувань Кримінальні новини
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