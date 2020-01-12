На Дніпропетровщині поліцейські жорстоко побили затриманого: деталі

Інцидент трапився ще влітку, у липні 2019 року. Тоді правоохоронці у Кривому Розі затримали чоловіка за звинуваченням у крадіжці. Зізнання у злочині в нього вибивали просто у кабінеті.

Так, поліцейські відбили затриманому ліву нирку та селезінку. Після побиття підозрюваного госпіталізували, медикам довелося видалити йому ці органи. Про це інформує пресслужба ДБР.

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Там кажуть: правоохоронцям, які знущалися із чоловіка та жорстоко побили його вже оголосили підозру.

Наразі слідчі вже подали клопотання про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,

– мовиться у повідомленні.

Керує досудовим розслідуванням прокуратура Дніпропетровської області.

Санкція інкримінованої правоохоронцям статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.