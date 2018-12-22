На Днепропетровщине с оружием напали на семью фермера, один человек погиб
В пятницу, 21 декабря, в селе Саксаганское Криничанского района в Днепропетровской области, злоумышленники совершили вооруженное нападение на семью 58-летнего фермера.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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"Группа неизвестных в балаклавах проникла в частное домовладение. Нападавшие связали хозяина дома, жену и дочь. Под угрозой ножа и предмета, похожего на пистолет, злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи", – отметили правоохранители.
Во время схватки в доме один из нападавших нанес фермеру удар ножом. Пострадавший, который, по сообщению УНИАН, был также депутатом местного совета, от полученных травм скончался в больнице.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к нападению. Уголовное производство открыли по двум статьям – "Умышленное убийство" и "Разбой".
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