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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      На Дніпропетровщині зі зброєю напали на родину фермера, одна людина загинула

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      Зловмисники пограбували і вбили фермера
      Зловмисники пограбували і вбили фермера / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 21 грудня, у селі Саксаганське Криничанського району, що у Дніпропетровській області, зловмисники здійснили збройний напад на родину 58-річного фермера.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. 

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      "Група невідомих в балаклавах проникла до приватного домоволодіння. Нападники зв’язали господаря будинку, дружину та доньку. Під погрозою ножа та предмета, схожого на пістолет, зловмисники заволоділи грошима та майном родини", – зазначили правоохоронці. 

      Під час сутички у будинку один з нападників завдав фермеру удару ножем. Постраждалий, який, за повідомленням УНІАН, був також депутатом місцевої ради, від отриманих травм помер у лікарні. 

      Наразі встановлюються обставини події та особи, причетні до нападу. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями – "Умисне вбивство" і "Розбій".

      Теги: Кримінальні новини Жертви Поліція
      Джерело: 24 Канал
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