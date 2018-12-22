На Дніпропетровщині зі зброєю напали на родину фермера, одна людина загинула
У п'ятницю, 21 грудня, у селі Саксаганське Криничанського району, що у Дніпропетровській області, зловмисники здійснили збройний напад на родину 58-річного фермера.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
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"Група невідомих в балаклавах проникла до приватного домоволодіння. Нападники зв’язали господаря будинку, дружину та доньку. Під погрозою ножа та предмета, схожого на пістолет, зловмисники заволоділи грошима та майном родини", – зазначили правоохоронці.
Під час сутички у будинку один з нападників завдав фермеру удару ножем. Постраждалий, який, за повідомленням УНІАН, був також депутатом місцевої ради, від отриманих травм помер у лікарні.
Наразі встановлюються обставини події та особи, причетні до нападу. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями – "Умисне вбивство" і "Розбій".
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