На Днепропетровщине в реке затонуло авто: погибла 19-летняя пассажирка

Автомобиль Renault Megane упал в реку Самоткань, что в Днепропетровской области. Водителя удалось спасти, а пассажирка утонула в авто.

Инцидент произошел в Верходнепровске на Днепропетровщине, сообщает ГСЧС области.

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По данным спасателей, автомобиль съехал в сбросной канал реки, когда пересекал узкий мост. 19-летняя пассажирка утонула внутри машины. Водителя 1970 года рождения удалось спасти с помощью спасательного круга и веревки.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. На месте ДТП работали девять спасателей и две единицы техники.

Смотрите видео, как спасатели доставали из машины водителя: