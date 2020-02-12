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      На Днепропетровщине в реке затонуло авто: погибла 19-летняя пассажирка

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      Автомобиль затонул в реке, погибла 19-летняя пассажирка / firtka.if.ua

      Автомобиль Renault Megane упал в реку Самоткань, что в Днепропетровской области. Водителя удалось спасти, а пассажирка утонула в авто.

      Инцидент произошел в Верходнепровске на Днепропетровщине, сообщает ГСЧС области.

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      По данным спасателей, автомобиль съехал в сбросной канал реки, когда пересекал узкий мост. 19-летняя пассажирка утонула внутри машины. Водителя 1970 года рождения удалось спасти с помощью спасательного круга и веревки.

      Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. На месте ДТП работали девять спасателей и две единицы техники.

      Смотрите видео, как спасатели доставали из машины водителя:

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      Теги: Криминал
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