На Дніпропетровщині в річці затонуло авто: загинула 19-річна пасажирка

Автомобіль Renault Megane впав у річку Самоткань, що у Дніпропетровській області. Водія вдалось врятувати, а пасажирка потонула в авто.

Інцидент стався у Верходнепровську на Дніпропетровщині, повідомляє ДСНС області.

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За даними рятувальників, авто з’їхало в скидний канал річки, коли перетинав вузький міст. 19-річна пасажирка потонула всередині машини. Водія 1970 року народження вдалось врятувати за допомогою рятувального кола та мотузки.

Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні. На місці ДТП працювали дев’ятеро рятувальників і дві одиниці техніки.

Дивіться відео, як рятувальники діставали з машини водія: