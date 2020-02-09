Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області

Трагедія сталася 8 лютого у селі Долинське Запорізької області. Троє дітей 2014 року народження, двоє з яких – близнюки, провалилися під лід на місцевому ставку та потонули.

Про це розповіли у ДСНС та наголосили: дітей не можна залишати без нагляду та відпускати їх самостійно гуляти на водойми, до покинутих будівель чи в ліс.

Читайте також: П'яний водій на "зебрі" влетів у візок з немовлям: моторошне відео

Директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко у фейсбуці уточнив, що три бригади медиків боролися за життя дітей протягом години. Але врятувати їх не вдалося.



Малашенко розповів, що дітей реанімували годину, але, на жаль, марно

Загиблим дітям – по п'ять років, серед них двоє близнят. Двоє хлопчиків та дівчинка пішли гуляти без супроводу дорослих та довго не поверталися додому. Батьки пішли шукати їх, та знайшли вже у воді.

Читайте також: В Одесі мати намагалась задушити однорічну доньку