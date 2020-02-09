Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області
Трагедія сталася 8 лютого у селі Долинське Запорізької області. Троє дітей 2014 року народження, двоє з яких – близнюки, провалилися під лід на місцевому ставку та потонули.
Про це розповіли у ДСНС та наголосили: дітей не можна залишати без нагляду та відпускати їх самостійно гуляти на водойми, до покинутих будівель чи в ліс.
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Директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко у фейсбуці уточнив, що три бригади медиків боролися за життя дітей протягом години. Але врятувати їх не вдалося.
Малашенко розповів, що дітей реанімували годину, але, на жаль, марно
Загиблим дітям – по п'ять років, серед них двоє близнят. Двоє хлопчиків та дівчинка пішли гуляти без супроводу дорослих та довго не поверталися додому. Батьки пішли шукати їх, та знайшли вже у воді.
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