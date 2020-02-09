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      Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області

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      У Запорізькій області втопилися троє дітей / Ілюстративне фото (pixabay)

      Трагедія сталася 8 лютого у селі Долинське Запорізької області. Троє дітей 2014 року народження, двоє з яких – близнюки, провалилися під лід на місцевому ставку та потонули.

      Про це розповіли у ДСНС та наголосили: дітей не можна залишати без нагляду та відпускати їх самостійно гуляти на водойми, до покинутих будівель чи в ліс. 

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      Директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко у фейсбуці уточнив, що три бригади медиків боролися за життя дітей протягом години. Але врятувати їх не вдалося. 

      Діти
      Малашенко розповів, що дітей реанімували годину, але, на жаль, марно

      Загиблим дітям – по п'ять років, серед них двоє близнят. Двоє хлопчиків та дівчинка пішли гуляти без супроводу дорослих та довго не поверталися додому. Батьки пішли шукати їх, та знайшли вже у воді. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя ДСНС Діти і неповнолітні
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