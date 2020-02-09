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      Трое детей провалились под лед и погибли в Запорожской области

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      В Запорожской области утонули трое детей / Иллюстративное фото (pixabay)

      Трагедия произошла 8 февраля во селе Долинское Запорожской области. Трое детей 2014 рождения, двое из которых – близнецы, провалились под лед на местном пруду и утонули.

      Об этом рассказали в ДСНС и напомнили: детей нельзя оставлять без присмотра и отпускать их самостоятельно гулять на водоемы, в заброшенные здания или в лес. 

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      Директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в фейсбуке уточнил, что три бригады медиков боролись за жизнь детей в течение часа. Но спасти их не удалось. 

      дети
      Малашенко рассказал, что детей реанимировали час, но, к сожалению, бесполезно

      Погибшим детям – по пять лет, среди них двое близнецов. Двое мальчиков и девочка пошли гулять без сопровождения взрослых и долго не возвращались домой. Родители пошли искать их, но нашли уже в воде. 

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      8 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние ГСЧС Новости Запорожья
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