Трое детей провалились под лед и погибли в Запорожской области

Трагедия произошла 8 февраля во селе Долинское Запорожской области. Трое детей 2014 рождения, двое из которых – близнецы, провалились под лед на местном пруду и утонули.

Об этом рассказали в ДСНС и напомнили: детей нельзя оставлять без присмотра и отпускать их самостоятельно гулять на водоемы, в заброшенные здания или в лес.

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Директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в фейсбуке уточнил, что три бригады медиков боролись за жизнь детей в течение часа. Но спасти их не удалось.



Малашенко рассказал, что детей реанимировали час, но, к сожалению, бесполезно

Погибшим детям – по пять лет, среди них двое близнецов. Двое мальчиков и девочка пошли гулять без сопровождения взрослых и долго не возвращались домой. Родители пошли искать их, но нашли уже в воде.