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      На должность главы налоговой службы рассматривают Алексея Любченко – СМИ

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      Олексій Любченко може очолити податкову службу
      Олексій Любченко може очолити податкову службу / Главком

      На должность председателя Государственной налоговой службы Украины в Минфине рассматривают кандидатуру Алексея Любченко. Это экс-заместитель председателя ГНА и он может заменить на посту уволенного 24 апреля Серия Верланова.

      Любченко вже подав декларацію про доходи як кандидат на пост заступника міністра фінансів. Про ймовірне призначення Любченка на посаду повідомляє НВ з посиланням на власні джерела.

      До теми Нефьодова та Верланова звільнили з посад

      Зазначимо, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, керівництво ДМС і ДПС було нездатним виконувати поставлені завдання.

      Коротко про Олексія Любченка

      • У 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області.
      • З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.
      • Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.
      • У 2009 – 2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.
      • У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенко.
      • У 2015 році Любченко претендував на пост голови Держфіскальної служби.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Верланов Кабинет Министров Украины Государственная налоговая служба
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