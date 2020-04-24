На должность главы налоговой службы рассматривают Алексея Любченко – СМИ
На должность председателя Государственной налоговой службы Украины в Минфине рассматривают кандидатуру Алексея Любченко. Это экс-заместитель председателя ГНА и он может заменить на посту уволенного 24 апреля Серия Верланова.
Любченко вже подав декларацію про доходи як кандидат на пост заступника міністра фінансів. Про ймовірне призначення Любченка на посаду повідомляє НВ з посиланням на власні джерела.
Зазначимо, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, керівництво ДМС і ДПС було нездатним виконувати поставлені завдання.
Коротко про Олексія Любченка
- У 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області.
- З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.
- Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.
- У 2009 – 2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.
- У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенко.
- У 2015 році Любченко претендував на пост голови Держфіскальної служби.