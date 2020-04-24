21:26
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На посаду голови податкової служби розглядають Олексія Любченка, – ЗМІ

      -
      Олексій Любченко може очолити податкову службу
      Олексій Любченко може очолити податкову службу / Главком

      На посаду голови Державної податкової служби Україні у Мінфіні розглядають кандидатуру Олексія Любченка. Це ексзаступник голови ДПА і він може замінити на посаді звільненого 24 квітня Серія Верланова.

      Любченко вже подав декларацію про доходи як кандидат на пост заступника міністра фінансів. Про ймовірне призначення Любченка на посаду повідомляє НВ з посиланням на власні джерела.

      До теми Нефьодова та Верланова звільнили з посад

      Зазначимо, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, керівництво ДМС і ДПС було нездатним виконувати поставлені завдання.

      Коротко про Олексія Любченка

      • У 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області.
      • З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.
      • Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.
      • У 2009 – 2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.
      • У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенко.
      • У 2015 році Любченко претендував на пост голови Держфіскальної служби.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Сергій Верланов Кабінет Міністрів України Державна податкова служба Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Трамп погрожує знищити все: чому США та Іран знову "на ножах"
      сьогодні , 21:16 Трамп погрожує знищити все: чому США та Іран знову "на ножах"
      Анатолій Максимов
      Головні новини 24 квітня: засідання Ради і звіт про пожежі на складах боєприпасів
      сьогодні , 20:30 Головні новини 24 квітня: засідання Ради і звіт про пожежі на складах боєприпасів
      Василь Денисюк