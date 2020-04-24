На посаду голови податкової служби розглядають Олексія Любченка, – ЗМІ
На посаду голови Державної податкової служби Україні у Мінфіні розглядають кандидатуру Олексія Любченка. Це ексзаступник голови ДПА і він може замінити на посаді звільненого 24 квітня Серія Верланова.
Любченко вже подав декларацію про доходи як кандидат на пост заступника міністра фінансів. Про ймовірне призначення Любченка на посаду повідомляє НВ з посиланням на власні джерела.
Зазначимо, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, керівництво ДМС і ДПС було нездатним виконувати поставлені завдання.
Коротко про Олексія Любченка
- У 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області.
- З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.
- Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.
- У 2009 – 2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.
- У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенко.
- У 2015 році Любченко претендував на пост голови Держфіскальної служби.