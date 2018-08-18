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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

На Донбассе погиб украинский военный

33 Читати новину українською
Погиб украинский военный
Погиб украинский военный / zaxid.net

С 7 до 18 часов субботы, 18 августа, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня: один украинский боец погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино. Наряду с этим, в районе Авдеевки враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 мм", – говорится в сообщении.

В ООС также добавили, что ситуация остается контролируемой.

 

Теги: Потери Вооруженные Силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил Новости Украины
Источник: 24 Канал
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