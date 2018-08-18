На Донбасі загинув український військовий

З 7 до 18 години суботи, 18 серпня, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню: один український боєць загинув, ще одного було поранено.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, в районі Авдіївки ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм.", – йдеться у повідомлені.

В ООС також додали, що ситуація залишається контрольованою.