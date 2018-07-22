На Донбасс прибыла министр из Канады

В воскресенье, 22 июля, на Донетчине состоялась встреча командования Операции Объединенных сил с делегацией Канады во главе с министром международного развития Мари-Клод Бибо.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу и другие, сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

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Канадской делегации были представлены видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении штаба.

В конце встречи генерал-лейтенант Сергей Наев заверил Министра международного развития Канады Мари-Клод Бибо, что Объединенные силы полностью выполнят определенные военно-политическим руководством нашего государства задачи.