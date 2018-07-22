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На Донбас прибула міністр з Канади

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На Донбас прибула міністр з Канади
На Донбас прибула міністр з Канади / Фото із соцмереж

У неділю, 22 липня, на Донеччині відбулася зустріч між командування Операції Об’єднаних сил із делегацією Канади на чолі з міністром міжнародного розвитку Марі-Клод Бібо.

У заході також взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, керівник УВКБ ООН в Україні Пабло Матеу та інші, повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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Канадській делегації були представлені відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ,
– йдеться у повідомленні штабу. 

Наприкінці зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив Міністра міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо, що Об'єднані сили повністю виконають визначені військово-політичним керівництвом нашої держави завдання.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Канада
Джерело: 24 Канал
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