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      На Донбассе – обострение: и Украина, и боевики понесли потери

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      Ситуация на Донбассе перед выборами президента Украины обострилась
      Ситуация на Донбассе перед выборами президента Украины обострилась / Иллюстративное фото

      Ситуация на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил значительно обострилась 29 марта. Пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 украинский военный, еще 4 получили ранения.

      Во время обстрелов российские оккупационные войска 16 раз применили запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие. В общем оккупанты выпустили 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 миллиметра. По бойцам ООС они били из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции.

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      В свою очередь украинские военные давали адекватный ответ на вражеские обстрелы. Так, они уничтожили 4 и ранили 6 пророссийских боевиков. Также огнем в ответ бойцы ООС уничтожили вражеские зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

      Где и из какого оружия боевики обстреляли украинских военных?

      • Вблизи Широкина 2 раза ударили из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • В районе Авдеевки и Водяного били из минометов калибра 82 миллиметра.
      • В районе Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.
      • Вблизи Верхнеторецкого – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
      • В районе Павлополя – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
      • В районе Троицкого – 4 раза – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов.
      • В районе Новоалександровки – трижды – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты БМП-1.
      • Возле Крымского – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов 120-го и 82-го калибров.
      • Возле Попасной – из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра.
      • В районе Хутора Свободного – из минометов калибра 120 миллиметров.
      • Вблизи Золотого-4 – из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.
      • Возле Зайцева – из стрелкового оружия.

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      карта окупованого Донбасу

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      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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