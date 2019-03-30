На Донбассе – обострение: и Украина, и боевики понесли потери

Ситуация на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил значительно обострилась 29 марта. Пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 украинский военный, еще 4 получили ранения.

Во время обстрелов российские оккупационные войска 16 раз применили запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие. В общем оккупанты выпустили 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 миллиметра. По бойцам ООС они били из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции.

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В свою очередь украинские военные давали адекватный ответ на вражеские обстрелы. Так, они уничтожили 4 и ранили 6 пророссийских боевиков. Также огнем в ответ бойцы ООС уничтожили вражеские зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

Где и из какого оружия боевики обстреляли украинских военных?

Вблизи Широкина 2 раза ударили из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

2 раза ударили из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Водяного били из минометов калибра 82 миллиметра.

били из минометов калибра 82 миллиметра. В районе Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

– из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Верхнеторецкого – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

– из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополя – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

– из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Троицкого – 4 раза – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов.

– 4 раза – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки – трижды – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты БМП-1.

– трижды – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Возле Крымского – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов 120-го и 82-го калибров.

– из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов 120-го и 82-го калибров. Возле Попасной – из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра.

– из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра. В районе Хутора Свободного – из минометов калибра 120 миллиметров.

– из минометов калибра 120 миллиметров. Вблизи Золотого-4 – из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

– из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Возле Зайцева – из стрелкового оружия.

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