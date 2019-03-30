Жизнь забрала вражеская мина: известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца

В зоне проведения ООС на Мариупольском направлении 29 марта погиб военный 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Костенюк.

Защитник был родом из Черновицкой области. Его ранили российские оккупанты, которые устроили обстрелы украинских позиций из запрещенного вооружения 120 миллиметровых минометов.

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29 марта в районе Мариуполя осколки вражеской мины оборвали жизнь военнослужащего, солдата батальонной тактической группы Дмитрия Костенюка. За его жизнь военные врачи боролись до последнего,

– написали в бригаде.

У военного осталось двое несовершеннолетних детей.

Боевые побратимы погибшего отмечают, что он был человеком, который "боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином".

29 марта пророссийские боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, в 7 случаях из которых применяли запрещенное Минском вооружение. В результате боевых действий один военный погиб и еще двое получили ранения.



Оккупированные Россией территории на Донбассе

Сколько военных погибло на Донбассе?

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли почти 20 защитников, еще более сотни получили ранения.



Среди погибших в войне за 5 лет 219 военных Национальной гвардии Украины. Еще 14 бойцов пропали без вести, а 812 получили ранения.



Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.