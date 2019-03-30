Життя забрала ворожа міна: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

У зоні проведення ООС на Маріупольському напрямку 29 березня загинув військовий 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Дмитро Костенюк.

Захисник був родом з Чернівеччини. Його поранили російські окупанти, які влаштували обстріли українських позицій із забороненого озброєння — 120 міліметрових мінометів.

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29 березня в районі Маріуполя, осколки ворожої міни обірвали життя військовослужбовця, солдата батальйонної тактичної групи Костенюка Дмитра. За його життя військові лікарі боролися до останнього,

– написали у бригаді.

У військового залишилося двоє неповнолітніх дітей.

Бойові побратими загиблого зауважують, що він був людиною, яка "боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном".

29 березня проросійські бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, у 7 випадках з яких застосовували заборонене Мінськом озброєння. Внаслідок бойових дій один військовий загинув і ще двоє зазнали поранень.



Окуповані Росією території на Донбасі

Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули майже 20 захисників, ще понад сотня отримали поранення.



Серед загиблих у війні за 5 років 219 військових Національної гвардії України. Ще 14 бійців зникли безвісти, а 812 отримали поранення.



Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.