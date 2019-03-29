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      Боевики убили украинского воина на Донбассе

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      Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции: 1 воин ОС погиб и еще 2 ранены
      Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции: 1 воин ОС погиб и еще 2 ранены / 24 канал

      От начала суток 29 марта боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, в 7 случаях из которых применяли запрещенное Минском вооружение с расходом 59 мин калибров 120 и 82 миллиметра. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое получили ранения.

      В полосе, где действует оперативно-тактическая группировка "Восток", оккупанты трижды обстреляли украинские позиции:

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      – вблизи села Широкино: из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;

      – в районе Водяного: из минометов калибра 82 миллиметра;

      - в районе Лебединского: из станковых противотанковых гранатометов.

      В полосе, где действует оперативно-тактическая группировка "Север", оккупанты семь раз обстреляли украинских защитников:

      – в районе Троицкого: трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов;

      – в районе Новоалександровки: дважды из минометов калибра 120 миллиметров, вооружения БМП;

      – вблизи поселка Золотое-4: из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов;

      – возле Зайцево: из стрелкового оружия.

      Как отметили в пресс-центре "Объединенных сил", обороняющиеся  подразделения адекватно ответили противнику, чем заставили его прекратить обстрелы. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

      На протяжении предыдущих суток 28 марта боевики на Донбассе 7 раз обстреливали позиции украинских защитников. Три оккупанта были уничтожены, зато среди военных ОС потерь зафиксировано не было.

      Окуповані території. Донбас, Схід, обстріли, бойовики
      Карта оккупированных территорий на Востоке Украины

      КАК СЕГОДНЯ РАЗИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ:

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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