Боевики убили украинского воина на Донбассе

От начала суток 29 марта боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, в 7 случаях из которых применяли запрещенное Минском вооружение с расходом 59 мин калибров 120 и 82 миллиметра. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое получили ранения.

В полосе, где действует оперативно-тактическая группировка "Восток", оккупанты трижды обстреляли украинские позиции:

Читайте также: Разведка сообщает о тревожной активности боевиков накануне выборов

– вблизи села Широкино: из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;

– в районе Водяного: из минометов калибра 82 миллиметра;

- в районе Лебединского: из станковых противотанковых гранатометов.

В полосе, где действует оперативно-тактическая группировка "Север", оккупанты семь раз обстреляли украинских защитников:

– в районе Троицкого: трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов;

– в районе Новоалександровки: дважды из минометов калибра 120 миллиметров, вооружения БМП;

– вблизи поселка Золотое-4: из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов;

– возле Зайцево: из стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-центре "Объединенных сил", обороняющиеся подразделения адекватно ответили противнику, чем заставили его прекратить обстрелы. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

На протяжении предыдущих суток 28 марта боевики на Донбассе 7 раз обстреливали позиции украинских защитников. Три оккупанта были уничтожены, зато среди военных ОС потерь зафиксировано не было.



Карта оккупированных территорий на Востоке Украины

КАК СЕГОДНЯ РАЗИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: