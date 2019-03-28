Оккупанты оставили без газа и тепла жителей на Донбассе, – в ООС сообщили о действиях врага
На днях российско-оккупационные войска обстреляли из минометов населенный пункт Новолуганское. В результате этой огневой атаки был поврежден газопровод.
Так, без газа и тепла остались местные жители. Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил.
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Российско-оккупационные войска совершили очередной террористический акт против народа Украины – обстрелу с применением минометов подвергся населенный пункт Новолуганское. В результате этого "братского огня" был поврежден газопровод. Без газа и тепла остались пожилые люди, дети,
– говорится в сообщении.
В ближайшее время украинская сторона начнет ремонт газопровода. В течение нескольких суток поставки "голубого топлива" восстановят. Однако в ООС сомневаются, хватит ли этого ремонта надолго: боевики могут в любой момент возобновить обстрелы.
"Конечно, российским артиллеристам легко воевать против мирных граждан Украины, ибо из всего арсенала оружия у гражданских людей есть лишь проклятия и гнев на захватчиков. И кто знает, какое оружие действует лучше – тяжелая артиллерия российских оккупантов или слезы обычных людей, которых она обстреливает", – добавляют в ООС.