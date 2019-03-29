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      Боевики снова обстреливали украинских военных, но получили достойный отпор

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      Боевики семь раз обстреляли украинские позиции
      Боевики семь раз обстреляли украинские позиции / Фото из открытых источников

      В течение суток 28 марта российские оккупанты семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

      Потерь среди украинских защитников нет, однако разведка сообщает об уничтожении трех оккупантов, пишет пресс-центр штаба ООС.

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      Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела в районе Гнутово, вблизи Авдеевки и Лебединского..

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь трижды,
      – говорится в сообщении.

      Два обстрела оккупанты осуществили вблизи села Крымское, кроме того – в районе населенного пункта Станица Луганская. В штабе отмечают, что ни один обстрел не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил
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