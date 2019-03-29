Бойовики знову обстрілювали українських військових, але отримали гідну відсіч

Упродовж доби 28 березня російські окупанти сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому чотири рази застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських захисників немає, однак розвідка повідомляє про знищення трьох окупантів, пише прес-центр штабу ООС.

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Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли у районі Гнутового, поблизу Авдіївки та Лебединського..

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь тричі,

– йдеться у повідомленні.

Два обстріли окупанти здійснили поблизу села Кримське, окрім того - у районі населеного пункту Станиця Луганська. У штабі зазначають, що жоден обстріл не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.