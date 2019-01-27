На Донбассе боевики били из запрещенного вооружения, однако понесли потери

В течение суток 26 января пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом российские оккупационные войска применяли запрещенное вооружение, однако понесли потери.

Разведка сообщает, что удалось ликвидировать двух боевиков, еще четыре получили ранения, пишет штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели обстрелы из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики обстреливали украинские позиции в районе села Водяное, поселка Широкино, Невельское и Невоселовка-2.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" велись обстрелы со стороны боевиков вблизи поселка Крымское, Катериновки, поселка Старый Айдар и Луганское.