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      Украинские воины пройдут обучение под руководством инструкторов НАТО

      42 Читати новину українською
      Украинские воины будут учиться у инструкторов НАТО
      Украинские воины будут учиться у инструкторов НАТО / Официальный сайт Президента Украины

      Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО. Тренировками будут управлять инструкторы ведущих армий мира.

      Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с военнослужащими в Белой Церкви, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Порошенко подчеркнул, что необходимо развернуть полномасштабную подготовку бригады к выполнению задач по назначению сразу после реабилитации.

      Я знаю, что скоро в вашей воинской части будут проведены мероприятия по доукомплектованию личного состава, вооружения и военной техникой. Начнется обучение личного состава по стандартам стран-членов НАТО, в частности, под руководством инструкторов ведущих армий мира,
      – сказал Порошенко.

      По его словам, после окончания подготовки по стандартам НАТО проведут также масштабные учения в составе бригады. Президент Украины также напомнил, что "116 воинов бригады отдали свою жизнь за Украину во время боев с русскими агрессорами", а 700 получили ранения и травмы

      Да, подразделения 72-й бригады участвовали в обороне донецкого аэропорта, отражали танковые атаки врага в феврале 2015 года под Богдановкой, вели ожесточенные бои под Белой Каменкой Донецкой области. Таким образом они установили контроль над стратегическими высотами и освободили значительную часть украинской территории.

      Кто они – Черные запорожцы?Они размещаются в городе Белая Церковь Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, которая, со своей стороны, ведет историю от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ее подразделения с 2014 года принимали участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Летом 2014 года воины бригады вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 года – под Авдеевкой. В августе 2017 года бригада получила почетное название в честь военного формирования времен УНР  Черных запорожцев. А еще у бригады есть марш: "Храбрые ребята, отважное войско!".

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные силы Украины НАТО
      Источник: 24 Канал
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