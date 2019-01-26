Украинские защитники дали жесткий отпор врагу: уничтожено много оккупантов

В течение суток 25 января враг 8 раз нарушил режим прекращения огня. Украинским военным удалось ликвидировать 4 пророссийских боевиков и еще 5 ранить.

24 канал сообщал, что 25 января враг коварно обстрелял автомобиль с военнослужащими, один из них погиб, еще 4 получили ранения. Однако украинские защитники дали достойный отпор и ликвидировали 4 пророссийских оккупантов, еще 5 получили ранения, передает штаб Операции Объединенных сил.

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Так, известно, что боевики в течение 25 счня 8 раз нарушили режим прекращения огня. Из них – один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Екатериновка. Кроме этого, дважды из гранатометов и крупнокалиберного оружия поблизости от населенного пункта Широкино, из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное; из стрелкового оружия – в районе поселка Невельске; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Станица Луганская;

из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Желтое,

– говорится в сводке.

Также украинским военным удалось уничтожили БМП-1 российско-оккупационных войск.