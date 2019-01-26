09:24
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Украинские защитники дали жесткий отпор врагу: уничтожено много оккупантов

      250 Читати новину українською

      В течение суток 25 января враг 8 раз нарушил режим прекращения огня. Украинским военным удалось ликвидировать 4 пророссийских боевиков и еще 5 ранить.

      24 канал сообщал, что 25 января враг коварно обстрелял автомобиль с военнослужащими, один из них погиб, еще 4 получили ранения. Однако украинские защитники дали достойный отпор и ликвидировали 4 пророссийских оккупантов, еще 5 получили ранения, передает штаб Операции Объединенных сил.

      Читайте также: Боевики изо всех сил пытаются вывести бойцов ВСУ на огневой контакт: видео

      Так, известно, что боевики в течение 25 счня 8 раз нарушили режим прекращения огня. Из них – один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Екатериновка. Кроме этого, дважды из гранатометов и крупнокалиберного оружия поблизости от населенного пункта Широкино, из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное; из стрелкового оружия – в районе поселка Невельске; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Станица Луганская;
      из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Желтое,
      – говорится в сводке.

      Также украинским военным удалось уничтожили БМП-1 российско-оккупационных войск.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сегодня , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 98
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 января , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 428
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 января , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 2690
      Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      25 января , 21:16 Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      Світлана Попова 169
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      25 января , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 2354
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море: о чем говорится в документе
       25 октября 2018 , 10:20
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Дизельные авто вредят здоровью своих водителей
       30 июля 2018 , 20:01
      Экс-хавбек киевского Динамо рассказал о Лобановском, который разговаривал на украинском – уникальное воспоминание
       5 декабря 2018 , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук