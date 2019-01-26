Боевики во время обстрела убили капеллана: что известно об украинском воине

В пятницу, 25 января, во время обстрела военного автомобиля на Луганщине погиб 53-летний украинский воин Виталий Анатольевич Губенко.

Об этом сообщает сайт "Цензор.Нет".

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Пророссийские боевики обстреляли автомобиль украинских военных возле поселка Катериновка на Луганщине. В результате обстрела четверо военных ранены, один украинский защитник погиб. Его звали Виталий Губенко с позывным "Батюшка". Мужчина был прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".



Погибший воин Виталий Губенко

Виталий Губенко окончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве и пошел на военную службу по контракту. Долгое время в подразделении исполнял обязанности капеллана.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.