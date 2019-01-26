Українські оборонці дали жорстку відсіч ворогу: знищено багато окупантів
Впродовж доби 25 січня ворог 8 разів порушив режим припинення вогню. Українським військовим вдалось ліквідувати 4 проросійських бойовиків та ще 5 поранити.
24 канал повідомляв, що 25 січня ворог підступно обстріляв автомобіль із військовими, один із них загинув, ще 4 отримали поранення. Проте українські оборонці дали гідну відсіч та ліквідували 4 проросійських окупантів, ще 5 отримали поранення, передає штаб Операції Об'єднаних сил.
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Так, відомо, що бойовики впродовж 25 счня 8 разів порушили режим припинення вогню. З них, – один раз противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з ПТРК, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Катеринівка. Окрім цього, двічі з гранатометів та великокаліберної зброї поблизу – населеного пункту Широкине, зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту Опитне; зі стрілецької зброї – в районі селища Невельське; із гранатометів різних систем ,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з великокаліберних кулеметів – поблизу селища Станиця Луганська;
з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Жовте,
– мовиться у зведенні.
Також українським військовим вдалося знищили БМП-1 російсько-окупаційних військ.