Пророссийские боевики коварно обстреляли авто с военными: 1 человек погиб, 4 ранены

Пророссийские боевики 25 января обстреляли автомобиль украинских военных возле поселка Екатериновка Луганской области. Один украинский защитник погиб, еще четверо ранены.

Обстрел произошел недалеко от закрытого контрольно-пропускного пункта "Золотое", информируют в Минобороны.

Читайте также: Боевики изо всех сил пытаются вывести бойцов ВСУ на огневой контакт: видео

Украинские военные ответили на обстрел, "нанеся противнику потери". Других деталей обстрела в Минобороны не предоставили.

24 канал сообщал, что в течение 24 января враг 9 раз открывал огонь по украинским позициям. К счастью, ни один военнослужащий не пострадал. Зато украинские защитники ликвидировали 5 боевиков, еще 1 получил ранения.

Недавно в ООН озвучили свежую информацию о количестве погибших от начала вооруженного конфликта на Донбассе. Да, на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 тысяч 800 до 13 тысяч человек.