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      Пророссийские боевики коварно обстреляли авто с военными: 1 человек погиб, 4 ранены

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      Вблизи КПВВ "Золотое" обстреляли авто с украинскими военными
      Вблизи КПВВ "Золотое" обстреляли авто с украинскими военными / "Радио Свобода"

      Пророссийские боевики 25 января обстреляли автомобиль украинских военных возле поселка Екатериновка Луганской области. Один украинский защитник погиб, еще четверо ранены.

      Обстрел произошел недалеко от закрытого контрольно-пропускного пункта "Золотое", информируют в Минобороны.

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      Украинские военные ответили на обстрел, "нанеся противнику потери". Других деталей обстрела в Минобороны не предоставили.

      24 канал сообщал, что в течение 24 января враг 9 раз открывал огонь по украинским позициям. К счастью, ни один военнослужащий не пострадал. Зато украинские защитники ликвидировали 5 боевиков, еще 1 получил ранения.

      Недавно в ООН озвучили свежую информацию о количестве погибших от начала вооруженного конфликта на Донбассе. Да, на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 тысяч 800 до 13 тысяч человек.

      Теги: Операция Объединенных сил Міністерство оборони України Жертвы Новости Донецка Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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