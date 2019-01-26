19:19
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Українські воїни пройдуть навчання під керівництвом інструкторів НАТО

      170 Читать новость на русском
      Українські воїни навчатимуться в інструкторів НАТО
      Українські воїни навчатимуться в інструкторів НАТО / Офіційний сайт Президента України

      Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців пройдуть навчання за стандартами НАТО. Тренуваннями керуватимуть інструктори провідних армій світу.

      Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з військовослужбовцями у Білій Церкві, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Українські оборонці дали жорстку відсіч ворогу: знищено багато окупантів

      Порошенко наголосив, що необхідно розгорнути повномасштабну підготовку бригади до виконання завдань за призначенням відразу після реабілітації.

      Я знаю, що скоро у вашій військовій частині будуть проведені заходи щодо доукомплектування особового складу, озброєння і військовою технікою. Розпочнеться навчання особового складу за стандартами країн-членів НАТО, зокрема, під керівництвом інструкторів провідних армій світу,
      – сказав Порошенко.

      За його словами, після закінчення підготовки за стандартами НАТО проведуть також масштабні навчання у складі бригади. Президент України також нагадав, що "116 воїнів бригади віддали своє життя за Україну під час боїв з російськими агресорами", а 700 отримали поранення і травми

      Так, підрозділи 72-ї бригади брали участь в обороні донецького аеропорту, відбивали танкові атаки ворога в лютому 2015-го під Богданівкою, вели запеклі бої під Білою Кам'янкою Донецької області. Таким чином вони встановили контроль над стратегічними висотами і звільнили значну частину української території.

      Хто вони – Чорні запорожці?Вони розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада створена у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що, зі свого боку, веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Її підрозділи від 2014 року брали участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Влітку 2014 року воїни бригади вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою. У серпні 2017 року бригада отримала почесну назву на честь військового формування часів УНР — Чорних запорожців. А ще бригада має марш: "Хоробрі хлопці, відважне військо!".

      Теги: Новини України НАТО Збройні сили України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      сьогодні , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 705
      Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів
      сьогодні , 18:44 Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів
      229
      Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      сьогодні , 16:52 Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      Віталій Шабунін 2551
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сьогодні , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 92
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сьогодні , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 585
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук