Українські воїни пройдуть навчання під керівництвом інструкторів НАТО

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців пройдуть навчання за стандартами НАТО. Тренуваннями керуватимуть інструктори провідних армій світу.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з військовослужбовцями у Білій Церкві, пише "Інтерфакс-Україна".

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Порошенко наголосив, що необхідно розгорнути повномасштабну підготовку бригади до виконання завдань за призначенням відразу після реабілітації.

Я знаю, що скоро у вашій військовій частині будуть проведені заходи щодо доукомплектування особового складу, озброєння і військовою технікою. Розпочнеться навчання особового складу за стандартами країн-членів НАТО, зокрема, під керівництвом інструкторів провідних армій світу,

– сказав Порошенко.

За його словами, після закінчення підготовки за стандартами НАТО проведуть також масштабні навчання у складі бригади. Президент України також нагадав, що "116 воїнів бригади віддали своє життя за Україну під час боїв з російськими агресорами", а 700 отримали поранення і травми

Так, підрозділи 72-ї бригади брали участь в обороні донецького аеропорту, відбивали танкові атаки ворога в лютому 2015-го під Богданівкою, вели запеклі бої під Білою Кам'янкою Донецької області. Таким чином вони встановили контроль над стратегічними висотами і звільнили значну частину української території.

Хто вони – Чорні запорожці?Вони розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада створена у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що, зі свого боку, веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Її підрозділи від 2014 року брали участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Влітку 2014 року воїни бригади вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою. У серпні 2017 року бригада отримала почесну назву на честь військового формування часів УНР — Чорних запорожців. А ще бригада має марш: "Хоробрі хлопці, відважне військо!".