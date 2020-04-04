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      На Донбассе идентифицировали российский бронеавтомобиль "Тигр-М": фотодоказательства

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      Бронированный автомобиль "Тигр-М" / motor.ru

      В расследовании волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали бронеавтомобиль "Тигр-М" разведроты 136-й мотострелковой бригады ВС РФ из Дагестана. Его также заметили на вооружении российско-террористических сил на оккупированной территории Донбасса.

      Новые доказательства нашли в фотоальбоме 43-летнего российского наемника Олега Рахимова. Он прибыл устанавливать "русский мир" на Донбассе из Алтайского края РФ. Об этом в видеоблоге "InformNapalm" рассказал волонтер Михаил Макарук.

      Обратите внимание Падение беспилотника РФ на Донбассе: доказательства с компьютера "начальника разведки" России

      По его словам, россиянин разместил в своем профиле фотографии с современными образцами российского вооружения и техники, переброшенных на Донбасс.

      тигр м інформнапалм
      Фото Олега Рахимова в "Одноклассниках" / Скриншот

      Волонтер отметил, что среди них есть и фото с бронированным автомобилем "Тигр-М" загруженное 16 марта 2016 года. На дверях "Тигра" тактический знак, знакомый OSINT-разведчикам еще с 2014 года – это эмблема 136-й отдельной мотострелковой бригады (Дагестан) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

      тигр м інформнапалм
      Фото с бронированным автомобилем "Тигр-М" (стрелкой указана эмблема) / Фото из соцсетей

      К тому же, бронеавтомобили "Тигр" активно использовали российские интервенты и во время оккупации Крыма для блокирования и штурмов украинских военных объектов.

      тигр м інформнапалм
      Бронеавтомобили "Тигр" активно использовали во время оккупации Крыма / Фото Informnapalm

      Как сообщил Макарук, кроме "Тигра", в альбоме Рахимова есть фотографии с новейшим "БТР-82", который стоит на вооружении исключительно Вооруженных сил Российской Федерации. Новые бронетранспортеры 82-й модификации часто всплывали на Донбассе, в том числе в публикациях российских блогеров. Они не только попадали на фото, но и хорошо горели под ударами украинских воинов.

      "БТР-82" российских блоггеров, "БТР-82" горели под ударами украинских воинов / фото Informnapalm

      По результатам расследования "Informnapalm" стало известно, что 136-я ОМСБр Вооруженных сил РФ фигурировала минимум в 5 эпизодах "украинской командировки". А это означает, что командование и военнослужащие бригады, как минимум, должны предстать перед военным трибуналом как обвиняемые или свидетели по факту совершения военных преступлений на территории суверенного сопредельного государства.

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Видеоблоги Оружие Новости России Украина – Россия
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