На Донбассе идентифицировали российский бронеавтомобиль "Тигр-М": фотодоказательства

В расследовании волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали бронеавтомобиль "Тигр-М" разведроты 136-й мотострелковой бригады ВС РФ из Дагестана. Его также заметили на вооружении российско-террористических сил на оккупированной территории Донбасса.

Новые доказательства нашли в фотоальбоме 43-летнего российского наемника Олега Рахимова. Он прибыл устанавливать "русский мир" на Донбассе из Алтайского края РФ. Об этом в видеоблоге "InformNapalm" рассказал волонтер Михаил Макарук.

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По его словам, россиянин разместил в своем профиле фотографии с современными образцами российского вооружения и техники, переброшенных на Донбасс.



Фото Олега Рахимова в "Одноклассниках" / Скриншот

Волонтер отметил, что среди них есть и фото с бронированным автомобилем "Тигр-М" загруженное 16 марта 2016 года. На дверях "Тигра" тактический знак, знакомый OSINT-разведчикам еще с 2014 года – это эмблема 136-й отдельной мотострелковой бригады (Дагестан) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.



Фото с бронированным автомобилем "Тигр-М" (стрелкой указана эмблема) / Фото из соцсетей

К тому же, бронеавтомобили "Тигр" активно использовали российские интервенты и во время оккупации Крыма для блокирования и штурмов украинских военных объектов.



Бронеавтомобили "Тигр" активно использовали во время оккупации Крыма / Фото Informnapalm

Как сообщил Макарук, кроме "Тигра", в альбоме Рахимова есть фотографии с новейшим "БТР-82", который стоит на вооружении исключительно Вооруженных сил Российской Федерации. Новые бронетранспортеры 82-й модификации часто всплывали на Донбассе, в том числе в публикациях российских блогеров. Они не только попадали на фото, но и хорошо горели под ударами украинских воинов.

"БТР-82" российских блоггеров, "БТР-82" горели под ударами украинских воинов / фото Informnapalm

По результатам расследования "Informnapalm" стало известно, что 136-я ОМСБр Вооруженных сил РФ фигурировала минимум в 5 эпизодах "украинской командировки". А это означает, что командование и военнослужащие бригады, как минимум, должны предстать перед военным трибуналом как обвиняемые или свидетели по факту совершения военных преступлений на территории суверенного сопредельного государства.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала