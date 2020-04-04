На Донбасі ідентифікували російський бронеавтомобіль "Тигр-М": фотодокази

У розслідуванні волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm ідентифікували бронеавтомобіль "Тигр-М" розвідроти 136-ї мотострілецької бригади ЗС РФ із Дагестану. Його також помітили на озброєнні російсько-терористичних сил на окупованій території Донбасу.

Нові докази знайшли у фотоальбомі 43-річного російського найманця Олега Рахімова. Він прибув встановлювати "рускій мір" на Донбасі з Алтайського краю РФ. Про це у відеоблозі "InformNapalm" розповів волонтер Михайло Макарук.

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За його словами, росіянин розмістив у своєму профілі фотографії із сучасними зразками російського озброєння та техніки, перекинутих на Донбас.



Фото Олега Рахімова в "Однокласниках" / Скриншот

Волонтер зазначив, що серед них є й фото з броньованим автомобілем "Тигр-М", завантажене 16 березня 2016 року. На дверях "Тигра" тактичний знак, знайомий OSINT-розвідникам ще з 2014 року – це емблема 136-ї окремої мотострілецької бригади (Дагестан) 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.



Фото з броньованим автомобілем "Тигр-М" (стрілкою вказана емблема) / Фото із соцмереж

До того ж, бронеавтомобілі "Тигр" активно використовували російські інтервенти й під час окупації Криму для блокування й штурмів українських військових об'єктів.



Бронеавтомобілі "Тигр" активно використовували під час окупації Криму / Фото Informnapalm

Як повідомив Макарук, крім "Тигра", в альбомі Рахімова є фотографії з новітнім "БТР-82", який стоїть на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації. Нові бронетранспортери 82-ї модифікації часто спливали на Донбасі, у тому числі в публікаціях російських блогерів. Вони не тільки потрапляли на фото, але й добре горіли під ударами українських воїнів.

"БТР-82" російських блогерів, "БТР-82" горіли під ударами українських воїнів / фото Informnapalm

За результатами розслідування "Informnapalm" стало відомо, що 136-а ОМСБр Збройних сил РФ фігурувала мінімум у 5 епізодах "українського відрядження". А це означає, що командування і військовослужбовці бригади, щонайменше, повинні постати перед військовим трибуналом як звинувачені або свідки по факту вчинення військових злочинів на території суверенної суміжної держави.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу