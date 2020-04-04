15:29
4 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Донбасі ідентифікували російський бронеавтомобіль "Тигр-М": фотодокази

      -
      Броньований автомобіль "Тигр-М" / motor.ru

      У розслідуванні волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm ідентифікували бронеавтомобіль "Тигр-М" розвідроти 136-ї мотострілецької бригади ЗС РФ із Дагестану. Його також помітили на озброєнні російсько-терористичних сил на окупованій території Донбасу.

      Нові докази знайшли у фотоальбомі 43-річного російського найманця Олега Рахімова. Він прибув встановлювати "рускій мір" на Донбасі з Алтайського краю РФ. Про це у відеоблозі "InformNapalm" розповів волонтер Михайло Макарук.

      Зверніть увагу Падіння безпілотника РФ на Донбасі: докази з комп'ютера "начальника розвідки" Росії

      За його словами, росіянин розмістив у своєму профілі фотографії із сучасними зразками російського озброєння та техніки, перекинутих на Донбас.

      тигр м інформнапалм
      Фото Олега Рахімова в "Однокласниках" / Скриншот

      Волонтер зазначив, що серед них є й фото з броньованим автомобілем "Тигр-М", завантажене 16 березня 2016 року. На дверях "Тигра" тактичний знак, знайомий OSINT-розвідникам ще з 2014 року – це емблема 136-ї окремої мотострілецької бригади (Дагестан) 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

      тигр м інформнапалм
      Фото з броньованим автомобілем "Тигр-М" (стрілкою вказана емблема) / Фото із соцмереж

      До того ж, бронеавтомобілі "Тигр" активно використовували російські інтервенти й під час окупації Криму для блокування й штурмів українських військових об'єктів.

      тигр м інформнапалм
      Бронеавтомобілі "Тигр" активно використовували під час окупації Криму / Фото Informnapalm

      Як повідомив Макарук, крім "Тигра", в альбомі Рахімова є фотографії з новітнім "БТР-82", який стоїть на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації. Нові бронетранспортери 82-ї модифікації часто спливали на Донбасі, у тому числі в публікаціях російських блогерів. Вони не тільки потрапляли на фото, але й добре горіли під ударами українських воїнів.

      "БТР-82" російських блогерів, "БТР-82" горіли під ударами українських воїнів / фото Informnapalm

      За результатами розслідування "Informnapalm" стало відомо, що 136-а ОМСБр Збройних сил РФ фігурувала мінімум у 5 епізодах "українського відрядження". А це означає, що командування і військовослужбовці бригади, щонайменше, повинні постати перед військовим трибуналом як звинувачені або свідки по факту вчинення військових злочинів на території суверенної суміжної держави.

      карта окупованого Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Відеоблоги Зброя Новини Росії Україна – Росія
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:00 Де найдешевше придбати захисні маски
      Новини України 4091
      сьогодні , 10:44 Від коронавірусу в Україні померли вже 28 людей: деталі
      Лікування 26204
      сьогодні , 13:59 Під Москвою через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблий – фото, відео
      Новини світу 10306
      сьогодні , 09:15 Прогноз погоди на 4 квітня: в Україну прийде похолодання
      Новини України 2823
      сьогодні , 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
      Новини культури 17373
      сьогодні , 08:47 Трамп пояснив, чому не носить маску в розпал епідемії COVID-19 у США
      Новини світу 3837
      сьогодні , 09:37 Війна на Донбасі і коронавірус: як Росія діятиме в умовах пандемії
      Новини України 9641
      сьогодні , 11:47 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 181905
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 08:10 Дефолт у травні 2020: чи чекати його в Україні та що це означає
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 08:01 Карантин в Україні в стилі азійських тигрів: яку модель пропонує бізнес
      Юлія Поскробок
      Залиште відгук