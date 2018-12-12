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      На Донбассе ликвидировали снайпера, который застрелил Василия Слипака

      74 Читати новину українською
      Василий Слипак
      Василий Слипак / Фото из открытых источников

      На Донбассе уничтожен пророссийский боевик Денис Ефременко с позывным "Морячок", который в 2016 году заявлял, что застрелил украинского добровольца, известного оперного певца Василия Слипака.

      Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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      По его данным, вероятного убийцу украинского певца ликвидировали еще 9 декабря.

      Бригада 200-х 9 декабря 2018 года пополнилась очередным бойцом, Ефременко Денис, он же "Морячок". По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака ("Миф"),
      – написал он.

      Вражеского снайпера уничтожили вблизи Марьинки на Донецком направлении.

      Напомним, оперный певец Василий Слипак 2 года воевал в рядах добровольцев на Донбассе, погиб в зоне боевых действий в июне 2016 года. Собратья бойца рассказали, что его застрелил снайпер в районе Дебальцево.

      Впоследствии, один из пропагандистских российских каналов взял у пророссийского боевика с позывным "Морячок" интервью, в котором тот рассказал, что убил Василия Слипака.

      Кто такой Василий Слипак?
      Оперный певец, который 20 лет прожил во Франции. В 2014 году ушел воевать на Донбасс и стал на защиту Украины в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. На фронте Василий был известен под позывным "Миф" – сокращенно от Мефистофеля – персонажа любимой оперы "Фауст" – роль которого он неоднократно выполнял. Погиб от снайперской пули вблизи Луганского.

      Теги: Новости Украины Василий Слипак Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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