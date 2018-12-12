На Донбасі ліквідували снайпера, який застрелив Василя Сліпака

На Донбасі знищено проросійського бойовика Дениса Єфременка з позивним "Морячок", який у 2016 році заявляв, що застрелив українського добровольця, відомого оперного співака Василя Сліпака.

Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

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За його даними, ймовірного вбивцю українського співака ліквідували ще 9 грудня.

Бригада 200-х 9 грудня 2018 року поповнилася черговим бійцем, Єфременко Денис, він же "Морячок". За попередньою інформацією, саме він міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака ("Міф"),

– написав він.

Ворожого снайпера знищили поблизу Мар’їнки на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, оперний співак Василь Сліпак 2 роки воював у лавах добровольців на Донбасі, загинув у зоні бойових дій у червні 2016 року. Побратими бійця розповіли, що його застрелив снайпер в районі Дебальцевого.



Згодом, один з пропагандистських російських каналів взяв у проросійського бойовика із позивним "Морячок" інтерв’ю, в якому той розповів, що вбив Василя Сліпака.

Хто такий Василь Сліпак? Оперний співак, який 20 років прожив у Франції. У 2014 році пішов воювати на Донбас і став на захист України у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. На фронті Василь був відомим під позивним "Міф" – скорочено від Мефістофеля – персонажа улюбленої опери "Фауст" – роль якого він неодноразово виконував. Загинув від снайперської кулі поблизу Луганського.