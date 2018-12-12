01:49
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      На Донбасі ліквідували снайпера, який застрелив Василя Сліпака

      2756 Читать новость на русском
      Василь Сліпак
      Василь Сліпак / Фото з відкритих джерел

      На Донбасі знищено проросійського бойовика Дениса Єфременка з позивним "Морячок", який у 2016 році заявляв, що застрелив українського добровольця, відомого оперного співака Василя Сліпака.

      Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

      Читайте також: За що помер Василь Сліпак: стрічку "Міф" про всесвітньо відомого оперного співака показали у Києві

      За його даними, ймовірного вбивцю українського співака ліквідували ще 9 грудня.

      Бригада 200-х 9 грудня 2018 року поповнилася черговим бійцем, Єфременко Денис, він же "Морячок". За попередньою інформацією, саме він міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака ("Міф"),
      – написав він.

      Ворожого снайпера знищили поблизу Мар’їнки на Донецькому напрямку.

      Нагадаємо, оперний співак Василь Сліпак 2 роки воював у лавах добровольців на Донбасі, загинув у зоні бойових дій у червні 2016 року. Побратими бійця розповіли, що його застрелив снайпер в районі Дебальцевого.

      Згодом, один з пропагандистських російських каналів взяв у проросійського бойовика із позивним "Морячок" інтерв’ю, в якому той розповів, що вбив Василя Сліпака.

      Хто такий Василь Сліпак? Оперний співак, який 20 років прожив у Франції. У 2014 році пішов воювати на Донбас і став на захист України у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. На фронті Василь був відомим під позивним "Міф" – скорочено від Мефістофеля – персонажа улюбленої опери "Фауст" – роль якого він неодноразово виконував. Загинув від снайперської кулі поблизу Луганського.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Василь Сліпак
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 264
      Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      12 грудня , 22:19 Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      1583
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 3776
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      12 грудня , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 488
      Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      12 грудня , 20:01 Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      Яніна Ткачук 2223
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Луценко розповів, що сталось із грошима Арбузова
       13 вересня 2016 , 23:03 1
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Сколько можно сэкономить, используя электромобиль
       6 листопада , 10:50
      Гравець збірної України відреагував на чутки про перехід в Динамо
       6 листопада , 17:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук