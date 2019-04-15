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      На Донбассе оккупанты поплатились за обстрелы и понесли потери

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      На Донбассе ликвидировали 4 боевиков
      На Донбассе ликвидировали 4 боевиков / Фото из открытых источников

      В течение суток 14 апреля оккупанты на Донбассе осуществили 10 обстрелов. Потерь среди украинских воинов нет, однако враг получил достойный ответ – 4 ликвидированных пророссийских боевика.

      Оккупанты обстреливали украинских воинов из ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских войск вблизи села Водяное, Широкино, поселка Невельское и Авдеевки.

      В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики били неподалеку от Золотого, Крымского, поселков Новотошковское и Новолуганское.

      Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, а враг получил достойный ответ. По данным разведки, 14 апреля четырех оккупантов уничтожили, трех – ранили.

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      Теги: Операция Объединенных сил Новости политики Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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