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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Донбассе от вражеских пуль погиб украинский воин, еще трое ранены

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На Донбассе от вражеских пуль погиб украинский воин, еще трое ранены
На Донбассе от вражеских пуль погиб украинский воин, еще трое ранены / inforesist.org

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрела позиций украинских защитников. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов – получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковка, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны наши укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков ", – сообщают в штабе.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам наших защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов – получили ранения. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь, – сообщают в штабе АТО.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Потери
Источник: 24 Канал
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