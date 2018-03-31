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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі від ворожих куль загинув український воїн, ще трьох поранено

104 Читать новость на русском
На Донбасі від ворожих куль загинув український воїн, ще трьох поранено
На Донбасі від ворожих куль загинув український воїн, ще трьох поранено / inforesist.org

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати "великоднє перемир'я" встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників. Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанковою керованою ракетою противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні наші укріплення у Водяному, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя та Піщевика. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам’янки, Мар’їнки, Піщевика та Пісків", – повідомляють у штабі.

На Луганському напрямку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах наших захисників в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.

На жаль, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення. Усіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу, – повідомляють у штабі АТО.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати
Джерело: 24 Канал
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