На Донбасі від ворожих куль загинув український воїн, ще трьох поранено

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати "великоднє перемир'я" встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників. Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанковою керованою ракетою противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні наші укріплення у Водяному, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя та Піщевика. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам’янки, Мар’їнки, Піщевика та Пісків", – повідомляють у штабі.

На Луганському напрямку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах наших захисників в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.

На жаль, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення. Усіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу, – повідомляють у штабі АТО.