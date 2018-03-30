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На Донеччині проросійські бойовики закатували до смерті 18-річного юнака

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У Макіївці проросійські бойовики закатували до смерті 18-річного Влада Гіневіча
У Макіївці проросійські бойовики закатували до смерті 18-річного Влада Гіневіча / Фото з вільних мереж

В окупованій Макіївці Донецької області проросійські бойовики закатували до смерті 18-річного Влада Гіневича. Як повідомляють друзі, хлопця доставили до відділу "поліції ДНР", а через кілька годин заявили його матері, що він помер.

Про це у своєму блозі написав журналіст Денис Казанський.

"Вчора Влада забрали в "міліцію". Забрали разом з мамою, відвезли на Бутовський поворот, біля паспортного столу. Його завели, а її залишили на вулиці. З її вуст вам доношу – вона чекала його годин 5-6, і він їй написав: "Мамо, принеси поїсти". Вона стукала, але її не впускали. Потім приїжджає "швидка"... Вона каже, що зрозуміла, що щось тут не гаразд. Потім через деякий час виходять і питають: "Ви Гіневіч? " І сказали: "Ваш син помер...", – написали в соцмережі друзі загиблого хлопця.

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Закатований Влад Гіневич
Закатований Влад Гіневич

Друзі Гіневича не вірять, що хлопець помер сам, і стверджують, що в "поліції" його били кийком по голові. Крім того, дівчина Влада заявила, що була на його похороні та бачила на тілі сліди тортур і побоїв. У "поліції" хлопця душили пакетом, били по голові.

Вбивство Влада Гіневича
Друзі Влада Гіневича не вірять, що він сам помер

Проросійські бойовики побили до смерті хлопця в Макіївці
Допис дівчини закатованого Влада Гіневича

Після того, як з подачі друзів і родичів скандальна історія пішла гуляти по соцмережах, в "МВС ДНР" випустили заяву щодо того, що трапилося. Хлопця нібито запросили на бесіду щодо прогулів у ПТУ. Там, за словами поліцаїв, він зізнався, що вживає наркотики. А потім взяв і сам помер прямо у відділі,
– написав Казанський.

Журналіст наголосив, що все це звучить, як божевілля.

"Звичайно, тільки останній дегенерат може повірити, що здоровий 18-річний хлопець, викликаний за прогули в поліцію, сам раптово помер там від набряку головного мозку", – резюмував Казанський.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Макіївка
Джерело: 24 Канал
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