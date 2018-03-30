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В Донецкой области пророссийские боевики замучили до смерти 18-летнего юношу

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В Макеевке пророссийские боевики замучили до смерти 18-летнего Влада Гиневича
В Макеевке пророссийские боевики замучили до смерти 18-летнего Влада Гиневича / Фото из свободных источников

В оккупированной Макеевке Донецкой области пророссийские боевики замучили до смерти 18-летнего Влада Гиневича. Как сообщают друзья, парня доставили в отдел "полиции ДНР", а через несколько часов заявили его матери, что он умер.

Об этом в своем блоге написал журналист Денис Казанский.

"Вчера Власти забрали в" милицию ". Забрали вместе с мамой, отвезли на Бутовский поворот, у паспортного стола. Его завели, а ее оставили на улице. С ее уст вам доношу - она ​​ждала его часов 5-6, и он ей написал : "Мама, принеси поесть". Она стучала, но ее не пускали. Затем приезжает "скорая" ... Она говорит, что поняла, что что-то здесь неладно. Затем через некоторое время выходят и спрашивают: "Вы Гиневич? "И сказали:" Ваш сын умер ... ", – написали в соцсети друзья погибшего парня.

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Закатований Влад Гіневич

Замученный Влад Гиневич

Друзья Гиневича не верят, что парень умер сам, и утверждают, что в "полиции" его били дубинкой по голове. Кроме того, девушка Влада заявила, что была на его похоронах и видела на теле следы пыток и побоев. В "полиции" парня душили пакетом, били по голове.

Вбивство Влада Гіневича Друзья Влада Гиневича не верят, что он сам умер​

Проросійські бойовики побили до смерті хлопця в Макіївці

Сообщение девушки замученного Влада Гиневича

После того, как с подачи друзей и родственников скандальная история пошла гулять по соцсетям, в "МВД ДНР" выпустили заявление о том, что случилось. Парня якобы пригласили на беседу относительно прогулов в ПТУ. Там, по словам полицейских, он признался, что употребляет наркотики. А потом взял и сам умер прямо в отделе,
– написал Казанский.

Журналист отметил, что все это звучит, как безумие.

"Конечно, только последний дегенерат может поверить, что здоровый 18-летний парень, вызванный за прогулы в полицию, сам внезапно умер там от отека головного мозга", – резюмировал Казанский.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Макеевка Жертвы
Источник: 24 Канал
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