На Донбассе ранили трех украинских воинов

С начала суток, 9 апреля, на линии разграничения на востоке Украины российские оккупационные силы 18 раз нарушили перемирие, трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре военных.

На донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии обстреляли наши позиции в районе Широкино и Лебединского, а с 120 мм минометов – вблизи Водяного.

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Также по защитниках Лебединского агрессор открывал огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного и Водяного обстрелял из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы оккупационные войска России применили в районе Пищевика, а стрелковое оружие – по защитникам Песков и шахты "Бутовка".

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь вели по нашим укреплениям под Луганским. Также под обстрел из гранатометов попали украинские опорные пункты неподалеку Светлодарска и Катериновки.