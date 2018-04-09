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ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Журналист показал места героической гибели молодых украинских воинов

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Украинские воины продолжают гибнуть на Донбассе
Украинские воины продолжают гибнуть на Донбассе / Соцсети

Война на Донбассе продолжается и пророссийские боевики, несмотря ни на какие перемирия, продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Так, в начале марта во время боев героически погибли 23-летний Юрий Луговской и 20-летний Марк Гудзовский – первому перд смертью удалось ликвидировать пятерых российских наемников.

Об этом пишет известный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Кроме того, он опубликовал соответствующие фото.

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По его словам, на первой фотографии можно увидеть место, где 9 марта в ночном снайперском бою погиб 23-летний Юрий Луговской, который был снайпером отряда Нацгвардии "Азов". Как рассказывают морские пехотинцы, Юрий в этом районе уничтожил пятерых российских наемников.

Донбас, жертви, бойовики, Бутусов

Позиция, на которой на Донбассе погиб 23-летний Юрий Луговской

А на втором фото позиция, на которой 10 марта был смертельно ранен 20-летний Марк Гудзовский, пулеметчика "Азова". Здесь не принято говорить громко – в тишине ветер может донести слова к врагу. Бои идут здесь на расстоянии около сотни метров, наиболее минимальное расстояние – 70 метров. Минометы и гранатометы здесь стреляют редко, по ночам, а вот окопная война, лопата и стрелковое оружие работают все время. Скорость атаки измеряется скоростью отрытых траншей и пулеметных гнезд,
– отметил он.

Донбас, жертви, бойовики, Бутусов

Позиция, на которой на Донбассе погиб 20-летний Марк Гудзовский

Как подчеркивает Бутусов, эта земля – украинская и по Минским соглашениям ее должны занимать украинские войска, поэтому морпехи вместе с другими отважными бойцами продолжают идти вперед.

"Утром, когда были сделаны эти фотографии, в морпехов радость – снайпер "снял" российского наблюдателя на ближайшем опорном пункте. Несколько дней ожидания пары снайперов было вознаграждено одним точным выстрелом. Война продолжается", – добавляет журналист.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе с 30 марта по 7 апреля ранили восемь и убили одного украинского защитника, а уже на Пасху, 8 апреля, еще пять бойцов получили ранения.

Теги: Новости Украины Нацгвардія "Азов" журналисты Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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