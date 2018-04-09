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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия перебросила в Беларусь военных, воевавших на Донбассе – СМИ

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В Бресте начинаются совместные белорусско-российские учения
В Бресте начинаются совместные белорусско-российские учения / Фото из открытых источников

На Брестском полигоне начинаются совместные учения белорусских и российских десантников, которые продлятся до 12 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

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"9 апреля состоится торжественная церемония открытия совместных учений, а активная фаза пройдет в период с 10 до 12 апреля", – говорится в сообщении.

В учениях принимают участие военные 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил спецопераций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Как отмечается, россияне с 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск прибыли в Беларусь неделю назад, 2 апреля.

В то же время, в белорусской редакции "Радио Свобода" сообщили, что российская дивизия "известна участием в обоих чеченских войнах 1994-1995 и 1999-2004 годов, в войне в Грузии в 2008 году и в аннексии украинского Крыма в 2014 году". Информационные источники в Пскове сообщили и об участии бойцов 76 дивизии в боях на Донбассе, хотя по данным издания, российское командование эти данные опровергает.

Теги: Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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