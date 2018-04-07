В Украину едут служащие Добровольческих сил обороны Литвы

Служащие Добровольческих сил национальной обороны приедут в Украину на смену военным Драгунского батальона имени княгини Бируте, который вернулся в Литву из Украины после выполнения военно-учебной операции.

Об этом сообщает портал Delfi.

Церемония проводов новой группы военных состоялась в пятницу, 6 апреля.

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Это уже третья смена военных инструкторов. Они выполняют военно-учебные операции в Украине, которая состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев. Инструктора будут в Украине до конца июня.

Литовские военные вместе с военными из США, Канады, Польши и Соединенного Королевства будут учить украинцев планированию операций, будут проводить и оценивать учения, стрельбы и другое. Операция происходит в Западной Украине на Яворивском полигоне.

К слову, инструктора из Литвы помогают Украине с августа 2015 года. Они не участвуют в зоне боевых действий.

Напомним, Соединенные Штаты Америки намерены в рамках военной помощи передать Украине вооружение для защиты от снайперов.