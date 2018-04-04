Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить, – Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудили поведение России и безопасность Украины. Разговор произошел во время саммита трех стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии и США, который состоялся во вторник, 3 апреля.

Как рассказала она в интервью изданию "Голос Америки", реформа НАТО и безопасность региона стали основными темами саммита.

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"Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности и, конечно, поддержке Украине", – подчеркнула Грибаускайте.

Она отметила, что в течение саммита Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, о том, как Украина защищается.

Я сказала Трампу, что Ваши (украинские) военные являются героями и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить,

– сказала Грибаускайте.

Напомним, во время саммита президент США Дональд Трамп заявил, что Литве, Латвии и Эстонии будет предоставлена военную помощь на сумму 170 миллионов долларов.