Страны Балтии ищут спасения от агрессии Кремля у Трампа

Президент Литвы Даля Грибаускайте, глава Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймондс Вайонис намерены попросить хозяина Белого дома Дональда Трампа усилить защиту их стран от агрессии Кремля.

Как подчеркивается в материале ресурса "Радио Свобода", лидеры балтийских стран являются одними из самых активных критиков России в Евросоюзе. Также отмечается, что они прибыли с визитами к Трампу во время смешанных сигналов о его намерениях в отношении Кремля.

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По словам одного из высокопоставленных должностных лиц Литвы, политики попросят Трампа чаще использовать противоракетные комплексы Patriot для военных учений в странах Балтии.

Кроме того он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также хотят стать частью европейского противоракетного щита.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство балтийских государств должно быть лучше защищено", – отметила президент Литвы Грибаускайте перед началом визита.

Напомним, в США решили высылать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Такие меры стали ответом на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, хозяин Белого дома Дональд Трамп продлил на год действие санкций, наложенных на Россию в 2015-м за кибератаки против США.