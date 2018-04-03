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Країни Балтії шукають порятунку від агресії Кремля у Трампа

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Латвія, Литва та Естонія просять Трампа посилити захист їхніх країн від агресії Кремля
Латвія, Литва та Естонія просять Трампа посилити захист їхніх країн від агресії Кремля / Соцмережі

Президент Литви Даля Ґрібаускайте, очільниця Естонії Керсті Кальюлайд та президент Латвії Раймондс Вайоніс мають намір попросити господаря Білого дому Дональда Трампа посилити захист їхніх країн від агресії Кремля.

Як підкреслюється у матеріалі ресурсу "Радіо Свобода", лідери балтійських країн є одними з найактивніших критиків Росії в Євросоюзі. Також зазначається, що вони прибули з візитами до Трампа під час змішаних сигналів про його наміри щодо Кремля.

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За словами одного із високопосадовців Литви, політики попросять Трампа частіше використовувати протиракетні комплекси Patriot для військових навчань у країнах Балтії.

Крім того він додав, що Литва, Латвія та Естонія також хочуть стати частиною європейського протиракетного щита.

"Я сподіваюсь, що Сполучені Штати та інші союзники усвідомлюють, що повітряний простір балтійських держав має бути краще захищеним", – зауважила президент Литви Ґрібаускайте перед початком візиту.

Нагадаємо, у США вирішили висилати з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ у Сіетлі. Такі заходи стали відповідю на отруєння у Великобританії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Крім того, господар Білого дому Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій, накладених за кібератаки проти США на Росію у 2015-му.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Латвія Литва Естонія
Джерело: 24 Канал
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