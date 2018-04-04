21:32
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити, – Ґрібаускайте

524 Читать новость на русском
Президент Литви Даля Ґрібаускайте
Президент Литви Даля Ґрібаускайте / delfi.lt

Президент Литви Даля Ґрібаускайте у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорили поведінку Росії та безпеку України. Розмова відбулася під час саміту трьох країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії) та США, що відбувся у вівторок, 3 квітня.

Як розповіла вона в інтерв'ю виданню "Голос Америки", реформа НАТО та безпека регіону стали основними темами саміту.

Читайте також: Країни Балтії шукають порятунку від агресії Кремля у Трампа

"Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку Україні", – наголосила Ґрібаускайте.

​Вона зазначила, що протягом саміту, Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається.

Я сказала Трампу, що Ваші (українські) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити,
– сказала Ґрібаускайте.

Нагадаємо, під час саміту президент США Дональд Трамп заявив, що Литві, Латвії та Естонії буде надано військову допомога на суму 170 мільйонів доларів.

Теги: Новини політики Війна на Донбасі Литва Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Великодні яйця та крашанки: яскраві та прості ідеї для оздоблення
сьогодні, 21:00 Великодні яйця та крашанки: яскраві та прості ідеї для оздоблення
Олена Булан 5492
Якщо Facebook набрид: як користуватися та що читати в Telegram
сьогодні, 20:01 Якщо Facebook набрид: як користуватися та що читати в Telegram
Тетяна Бучок 685
Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
сьогодні, 18:00 Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
Яніна Ткачук 275
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сьогодні, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 740
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 15:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
3694
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук