Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити, – Ґрібаускайте

Президент Литви Даля Ґрібаускайте у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорили поведінку Росії та безпеку України. Розмова відбулася під час саміту трьох країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії) та США, що відбувся у вівторок, 3 квітня.

Як розповіла вона в інтерв'ю виданню "Голос Америки", реформа НАТО та безпека регіону стали основними темами саміту.

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"Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку Україні", – наголосила Ґрібаускайте.

​Вона зазначила, що протягом саміту, Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається.

Я сказала Трампу, що Ваші (українські) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити,

– сказала Ґрібаускайте.

Нагадаємо, під час саміту президент США Дональд Трамп заявив, що Литві, Латвії та Естонії буде надано військову допомога на суму 170 мільйонів доларів.