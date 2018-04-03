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США нададуть країнам Балтії військову допомогу

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Трамп з лідерами країн Балтії
Трамп з лідерами країн Балтії / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що Литві, Латвії та Естонії буде надано військову допомога на суму 170 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

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"Сполучені Штати планують надати країнам Балтії майже $100 млн на придбання великокаліберних боєприпасів і понад $70 млн у вигляді проведення навчань і обладнання. Це має зміцнити можливість національних збройних сил і національних сил безпеки Естонії, Латвії і Литви", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у березні 2017 року стало відомо, що між Україною та США тривають переговори і щодо передачі ВМС ЗСУ кораблів та суден зі складу військово-морських сил країн НАТО. Зокрема, йшлося про передачу з боку США десантних кораблів типу Island.

Теги: Новини США Дональд Трамп Новини політики Литва Латвія Естонія
Джерело: 24 Канал
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