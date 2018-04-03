02:39
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

США предоставят странам Балтии военную помощь

16 Читати новину українською
Трамп с лидерами стран Балтии
Трамп с лидерами стран Балтии / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Литве, Латвии и Эстонии будет предоставлено военную помощь на сумму 170 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Читайте также: США увеличили финансовую поддержку Украине: озвучена сумма

"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти $ 100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов и более $ 70 млн в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2017 стало известно, что между Украиной и США ведутся переговоры и о передаче ВМС ВСУ кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. В частности, речь шла о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Эстония Латвия Литва
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук