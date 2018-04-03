США предоставят странам Балтии военную помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Литве, Латвии и Эстонии будет предоставлено военную помощь на сумму 170 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти $ 100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов и более $ 70 млн в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", – говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2017 стало известно, что между Украиной и США ведутся переговоры и о передаче ВМС ВСУ кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. В частности, речь шла о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island.